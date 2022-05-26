Oda Tv: спецслужби Туреччини затримали лідера "Ісламської держави"

Турецькі спецслужби затримали ватажка терористичного угруповання "Ісламська держава" Абу аль-Хасан аль-Курейші у Стамбулі. Про це, з посиланням на телеканал Oda Tv, повідомляє Корреспондент.

Вказано, що спецоперацію провели ще минулого тижня силами відділу розвідки та боротьби з тероризмом. Керівництво здійснював начальник стамбульської поліції Зафер Акташ.

"Під час операції, що проводилася в обстановці найсуворішої секретності, було отримано важливі відомості про організацію" , - йдеться у повідомленні.

За будинком, у якому перебував ватажок ІДІЛ, стежили кілька днів. Його затримали без жодного пострілу.

Очікується, що найближчими днями президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган оголосить про подробиці операції.