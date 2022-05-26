Міноборони: бої досягли максимальної інтенсивності

Бойові дії ЗСУ проти російських окупантів досягли максимальної інтенсивності, заявила у четвер, 26 травня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр, повідомляє Корреспондент.

"Обстановка залишається складною і має ознаки до подальшого загострення. Противник задіяв усі сили та засоби для захоплення нашої території та оточення наших військ. Бої на сьогодні досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції наших військ одночасно на кількох напрямках. Попереду на нас чекає надзвичайно складний та тривалий етап боротьби і треба розуміти, що це війна, і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі" , - сказала Маляр.

Вона уточнила, що ворог завдаватиме ударів уздовж усієї лінії зіткнення та в глибині оборони українських військ у донецькому операційному районі, застосовує тактичні ракетні комплекси, авіацію та артилерію.