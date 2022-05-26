Маляр: бої з РФ досягли максимальної інтенсивності

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що бої з РФ досягли максимальної інтенсивності, повідомляє Дзеркало тижня.

"Обстановка залишається складною і має ознаки до подальшого загострення. Противник задіяв усі сили та засоби для захоплення нашої території та оточення наших військ. Бої на сьогоднішній день досягли максимальної інтенсивності, ворог штурмує позиції наших військ одночасно на кількох напрямках. Попереду на нас чекає надзвичайно складний і Тривалий етап боротьби, і треба розуміти, що це війна і, на жаль, втрати з нашого боку неминучі" , - цитує "Інтерфакс-Україна" слова Маляр.

За її словами, окупанти надають інтенсивну вогневу дію вздовж усієї лінії зіткнення. У Донбасі війська РФ застосовують тактичні ракетні комплекси, авіацію та артилерію.