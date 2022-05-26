ДБР заарештувало майно білоруської компанії на $20 млн

У Миколаївській області працівники Державного бюро розслідувань на території морського порту виявили 188 вагонів з мінеральними добривами, яке належало державі-агресору, та заарештували його, повідомляє Дзеркало тижня.

«77 тисяч тонн товару належали білоруській холдинговій компанії. Вартість майна разом із білоруськими вагонами становила близько 20 млн доларів США (понад 700 мільйонів гривень)» , - розкрили деталі у ГБР.

Зокрема, 65 тисяч тонн добрив уже встигли перевантажити на українські судна, які мали переправити товар за кордон, проте не встигли через російське блокування Чорного моря.

Слідчі ДБР заарештували все майно у межах кримінального провадження щодо зловживання службових осіб Миколаївської митниці, які сприяли незаконному переміщенню санаційних товарів через митний контроль. Розслідування продовжується.

Зауважимо, що у ЄС планується полегшити конфіскацію майна, отриманого злочинним шляхом. Подібні заходи планується поширити також на російських та білоруських олігархів та політиків, пов'язаних із війною Росії в Україні.