"Повернемося влітку": у Луганській ОВА пояснили відхід ЗСУ від деяких позицій

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, коли може настати переломний момент у битві за Донбас, повідомляє Новое время.

За його словами, відхід українських військових зі Світлодарська чи інших населених пунктів регіону обумовлений виключно доцільністю.

"З першого дня обстрілюються всі позиції наших військових, а ми вже четвертий місяць тримаємо лінію оборони. І зрозуміло, що зруйнована величезна кількість якихось наших оборонних будов… Зрозуміло, що наші потихеньку відходять на більш укріплені позиції… Зараз усі сили росіян кинуті сюди, а нам треба стримувати всю цю орду" , — пояснив голова ОВА в ефірі загальнонаціонального марафону.

При цьому він зазначив, що коли українська армія накопичить необхідну кількість сил та засобів, зокрема важке озброєння та іншу військову техніку від країн Заходу, то зможе перегрупуватися і дати відсіч російським окупантам у Луганській області та інших регіонах.