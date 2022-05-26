"Повернемося влітку": у Луганській ОВА пояснили відхід ЗСУ від деяких позицій
Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів, коли може настати переломний момент у битві за Донбас, повідомляє Новое время.
За його словами, відхід українських військових зі Світлодарська чи інших населених пунктів регіону обумовлений виключно доцільністю.
"З першого дня обстрілюються всі позиції наших військових, а ми вже четвертий місяць тримаємо лінію оборони. І зрозуміло, що зруйнована величезна кількість якихось наших оборонних будов… Зрозуміло, що наші потихеньку відходять на більш укріплені позиції… Зараз усі сили росіян кинуті сюди, а нам треба стримувати всю цю орду", — пояснив голова ОВА в ефірі загальнонаціонального марафону.
При цьому він зазначив, що коли українська армія накопичить необхідну кількість сил та засобів, зокрема важке озброєння та іншу військову техніку від країн Заходу, то зможе перегрупуватися і дати відсіч російським окупантам у Луганській області та інших регіонах.
"Немає сенсу кидати у бій по одній одиниці техніки. Повірте, що від однієї чи двох гаубиць позиція не зміниться, але ми можемо їх просто втратити… Ніхто нікого не зливає. Щоб виграти війну, а не битву, ми іноді відступаємо та залишаємо населені пункти, але влітку все зміниться", — наголосив Гайдай.