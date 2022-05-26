"Сільпо" домовилося про поставки 200 тонн солі в Україну

Мережа супермаркетів Сільпо домовилася про постачання солі з виробниками в Україні та за кордоном. Про це заявили у Fozzy Group, до якої входить мережа Сільпо, повідомляє Новое время.

«Нам, як і всім українцям, боліти через те, що підприємство Артемсіль зараз припинило роботу через бойові дії в Донецькій області. Поки на нашій землі йдуть бої з російськими оккупантами, ми домовилися про постачання солі з виробниками в Україні та за кордоном. У квітні ми почали співпрацювати з одним із найстаріших підприємств у Європі — Дрогобицькою солеварнею у Львівській області. У травні ми знайшли нових постачальників у Польщі, Румунії та Турції» , — заявили у компанії.

У Fozzy Group запевнили, що перші партії Куявської солі з Польщі вже надійшли до України. Сіль з Румунії та Турції надіде на початку та у середині червня. До того ж Сільпо продовжує постачати сіль ТМ Sosalt з Італії.

Центр громадського здоров'я МОЗ України рекомендує споживати не більше ніж 5 г солі на добу в цілому, тобто максимум 160 г солі на місяць.