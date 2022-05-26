ОК "Юг": враги пытались безуспешно продвинуться в сторону Николаева

Російські окупанти намагалися просунутися у бік Миколаєва та оминути позиції українських військових. Для цього вони залучили посилений взвод, два танки та три БМП. Про це поінформувало оперативне командування Південь, повідомляє Новое время.

За інформацією відомства, вогневим ураженням та за підтримки чотирьох вертольотів Мі-8 українські війська відбили атаку окупантів. Внаслідок невдалої спроби просунутися до Миколаїв збройні сили Російської Федерації втратили сім військових та один БМП-2.

Отримавши відсіч, окупанти відступили на свої позиції.