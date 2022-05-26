Зеленський зустрівся із прем'єром Фінляндії
Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Це її перший візит до України. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Facebook, повідомляє Ділова столиця.
Президент подякував уряду Фінляндії за підтримку під час війни проти Росії. Також він відзначив п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти країни-окупанта, а також фінансову підтримку України.
Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії.
"Президент зазначив, що дуже важливою є підтримка з боку Фінляндії майбутнього членства України у Європейському союзі та необхідних уже зараз рішень ЄС для реалізації цієї мети", — пише пресслужба Офісу президента.
Зеленський відзначив, що Марін необхідно відвідати Ірпінь й Бучу, аби особисто побачити наслідки війни Росії проти України. Марін, зі свого боку, додала, що її країна чудово розуміє українців.
"Президент України також поінформував прем’єр-міністра Фінляндії про розпочату комплексну роботу з планування відбудови нашої держави після перемоги. Володимир Зеленський відзначив, що народ України розраховує на активну участь Фінляндії в цьому процесі та запросив взяти під свій патронат український регіон, місто чи галузь для післявоєнного відновлення", — додає пресслужба.