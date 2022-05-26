Зеленський зустрівся із прем'єром Фінляндії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Фінляндії Санною Марін. Це її перший візит до України﻿. Про це йдеться у повідомленні Офісу президента в Facebook, повідомляє Ділова столиця.

Президент подякував уряду Фінляндії за підтримку під час війни проти Росії. Також він відзначив п’ять пакетів оборонної допомоги, санкції проти країни-окупанта, а також фінансову підтримку України.

Зеленський наголосив на необхідності якнайшвидшого запровадження шостого пакета санкцій ЄС проти Росії.

"Президент зазначив, що дуже важливою є підтримка з боку Фінляндії майбутнього членства України у Європейському союзі та необхідних уже зараз рішень ЄС для реалізації цієї мети" , — пише пресслужба Офісу президента.

Зеленський відзначив, що Марін необхідно відвідати Ірпінь й Бучу, аби особисто побачити наслідки війни Росії проти України. Марін, зі свого боку, додала, що її країна чудово розуміє українців.