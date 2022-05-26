Денисова: на Херсонщині катастрофічна нестача ліків
У тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза внаслідок дефіциту лікарських засобів. Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Новое время.
Наразі, через те що в область неможливо доставити ліки, перестали працювати більшість аптек. А та невелика кількість, яка все ще працює, підвищили ціни на препарати у 3−5 разів.
В області вже утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.
"Водночас окупанти нелегально завозять ліки на територію Херсонської області з тимчасово окупованого Криму та продають на стихійних місцевих ринках. Усі ліки не сертифіковані та можуть становити небезпеку для життя і здоров’я людей", — пише Денісова.