Денисова: на Херсонщині катастрофічна нестача ліків

У тимчасово окупованій Херсонській області поглиблюється гуманітарна криза внаслідок дефіциту лікарських засобів.﻿ Про це заявила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, повідомляє Новое время.

Наразі, через те що в область неможливо доставити ліки, перестали працювати більшість аптек. А та невелика кількість, яка все ще працює, підвищили ціни на препарати у 3−5 разів.

В області вже утворився дефіцит препаратів від серцево-судинних захворювань та жарознижуючих засобів.