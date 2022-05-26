У Мінооборони заявили, що військова загроза для Києва тепер завжди буде

Люди мають розуміти, що загроза для Києва з боку російської федерації відтепер буде завжди. Про це заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала на брифінгу в Медіацентрі, повідомляє Укрінформ.

«Ми повинні усвідомлювати, що загроза для Києва буде завжди. Тому що знищити Київ та знищити українську владу – це найшвидший шлях завоювати Україну. Тому ми просто повинні жити з думкою, що ця загроза відтепер буде завжди» , - сказала Маляр.