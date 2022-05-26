Облрада: кількість жертв після обстрілу Харкова зросла до 5

У Харкові кількість жертв сьогоднішнього обстрілу збільшилася до п'яти вбитих та десяти поранених, серед яких – дитина. Про це заявила радник голови Харківської обласної ради, волонтерка Наталія Попова, повідомляє Укрінформ.

За її даними , під час обстрілу центральної частини міста загинули п'ятеро людей, поранено 10, серед них – дитина. Попова зазначила, що поки що і це лише попередні дані. Вона закликає мешканців міста не виходити з укриттів.