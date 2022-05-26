У ГУР розкрили дані про допомогу військовим під час облоги "Азовсталі"

За час облоги Маріуполя для допомоги його захисникам літало 16 військових гелікоптерів Мі-8. Про це розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони генерал-майор Кирило Буданов у інтерв'ю американському виданню The War Zone, повідомляє Корреспондент.

"Загалом було сім таких місій. Щоразу гелікоптери успішно доставляли необхідне поповнення. Але під час п'ятої та сьомої місії два гелікоптери збили (на зворотному шляху). Також було знищено ще один гелікоптер, який вилетів на порятунок екіпажу одного з цих двох збитих вертольотів" , - розповідає голова розвідки.

Він уточнив, що у кожній місії летіло два вертольоти, які везли бійцям на Азовсталь їжу, питну воду, медикаменти та боєприпаси. А під час однієї з місій вилетіло одразу чотири вертольоти.

Буданов також повідомив, що під час однієї з місій на Азовсталь доставили 72 бійці з полку Нацгвардії Азов для посилення військового контингенту.

При цьому, втрати військових під час невдалих місій глава ГУР не повідомив.