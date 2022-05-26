Прокуратура: суд позбавив волі зрадника, який прийшов окупувати Херсонщину

Третього зрадника, який порушив присягу Збройним силам України 2014 року в Криму, а 2022 року прийшов окупувати Херсонщину, позбавили волі на 14 років.﻿﻿ Про це заявили в Офісі Генерального прокурора, повідомляє Українська правда.

2014 року військовослужбовець зрадив присязі Україні та відмовився виконувати наказ про передислокацію військової частини з території Кримського півострова. Він перейшов на бік російських окупантів.

25 лютого засуджений разом із ще двома зрадниками приїхав у складі окупаційних підрозділів ЗС РФ захоплювати Нову Каховку на Херсонщині.

Усіх трьох дезертирів-зрадників узяли в полон у складі артдивізіону 126-ї окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ, котрий зазнав поразки від українських десантників у Миколаївській області.

Двом іншим зрадникам уже присудили 14 і 15 років позбавлення волі, відповідно.