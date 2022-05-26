В Венгрии вводят бензиновый лимит на заправку иностранцев

Угорський уряд з п’ятниці запроваджує обмеження на заправку на АЗС для автомобілів з неугорськими реєстраційними номерами, повідомляє Українська правда.

"Уряд вирішив, що з п’ятниці на заправках зможуть заправлятися лише автомобілі з угорською реєстрацією" , - цитують угорські ЗМІ слова керівника офісу прем'єр-міністра Гергей Гуйяш.

Йдеться про заправку на АЗС, де уряд фінансує знижку на пальне. На звичайних АЗС з ринковими цінами заправка авто з іноземними номерами буде і далі можлива.

Гуйяш пояснив, що в Угорщині з’явилося таке явище як бензиновий туризм і зловживання замороженою ціною на бензин.

За словами Гуйяша, санкційна політика Брюсселя також спричиняє зростання цін. У тривалій воєнній ситуації необхідно захистити і економіку країни, і докласти всіх зусиль, щоб зменшити витрати, утримувати сім’ї, зберегти розмір пенсій, сказав міністр.

Як повідомлялося, Угорщина зобов’яже банки, телекомунікаційні компанії, великі роздрібні мережі, страхові компанії, енергетичні компанії та авіакомпанії вносити "значну частину свого додаткового прибутку" до державного бюджету. Вони фінансуватимуть витрати на компенсацію домогосподарствам підвищення цін на енергоносії та на утримання армії.