Гайдай: окупанти прицільно обстрілюють трасу Лисичанськ-Бахмут

Автомобільну трасу Лисичанськ-Бахмут російські військові зараз не контролють, але дуже жорстко і прицільно обстрілюють. Про це в телеефірі заявив начальник Луганської військової обласної адміністрації Сергій Гайдай, повідомляє Укрінформ.

«Трасу Лисичанськ-Бахмут зараз не контролює російська армія, але єдине – це те, що вони її обстрілюють і обстрілюють досить жорстко. І прицільно б'ють. Тому проїхати цією трасою – це лотерея навіть не 50 на 50, а 80 на 20» , - цитує слова Гайдая у Телеграмі Луганська ОВА.

Він додав, що доїхати з Бахмуту до Лисичанська зараз колосально складно та проблематично, «тому ми знаходимо інші варіанти, щоб підвозити гуманітарні вантажі».

Гайдай підтвердив, що на трасу виходила ворожа ДРГ, «їм навіть удалося закріпитися на якийсь час, вони там навіть якийсь блокпост поставили, але це був у них ситуативний успіх».