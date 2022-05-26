Білорусь створює оперативне командування на кордоні з Україною

Білорусь створить оперативне командування своїми військами на південному напрямку, тобто на кордоні з Україною, заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко, повідомляє Новое время.

Мотиви такого рішення Лукашенко пояснив нібито загрозою з боку України. За його словами, окрім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок — південний.

"Міністр оборони запропонував створити нове командування на південному напрямку. Це було ще минулого року… Але тепер треба негайно створювати цей оперативний напрямок, разом із західним, північно-західним буде і південне крило" , — заявив глава режиму.

Лукашенко зазначив, що вже зараз треба відправляти нові підрозділи до південного кордону, не чекаючи на створення нового оперативного командування, щоб білоруські війська отримували досвід.

4 травня у Збройних силах Білорусі розпочалася раптова перевірка сил швидкого реагування. 10 травня розпочався другий етап навчань.

5 травня Лукашенко, який став союзником РФ у її війні проти України, заявив, що бойові дії надто затяглися.

Російські військові та танки наступали на північ України з території Білорусі, також там розміщені установки, з яких територією України запускаються ракети. Росія використовує білоруські аеродроми для військових літаків, інфраструктуру та лікарні.