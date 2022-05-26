Нацбанк не планує підвищувати фіксований курс валют

Нацбанк не планує підвищувати фіксований курс валют

Національний банк поки що не змінюватиме зафіксований на час війни офіційний курс гривні до долара. Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю Forbes Ukraine, повідомляє Корреспондент.

Після початку війни НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні.

"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі стежитимемо за ситуацією на ринку", - сказав він.

Через це НБУ не розглядає варіант із підвищенням рівня фіксованого курсу.

"Ми поки що не обговорюємо це питання. Працюємо в рамках наявного курсу", - додав він.

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