Нацбанк не планує підвищувати фіксований курс валют
Національний банк поки що не змінюватиме зафіксований на час війни офіційний курс гривні до долара. Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю Forbes Ukraine, повідомляє Корреспондент.
Після початку війни НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні.
"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі стежитимемо за ситуацією на ринку", - сказав він.
Через це НБУ не розглядає варіант із підвищенням рівня фіксованого курсу.
"Ми поки що не обговорюємо це питання. Працюємо в рамках наявного курсу", - додав він.