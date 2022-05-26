Нацбанк не планує підвищувати фіксований курс валют

Національний банк поки що не змінюватиме зафіксований на час війни офіційний курс гривні до долара. Про це розповів заступник голови НБУ Юрій Гелетій в інтерв'ю Forbes Ukraine, повідомляє Корреспондент.

Після початку війни НБУ зафіксував курс долара на рівні 29,25 гривні.

"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін і задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі стежитимемо за ситуацією на ринку" , - сказав він.

Через це НБУ не розглядає варіант із підвищенням рівня фіксованого курсу.