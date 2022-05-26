Подоляк: південь України обов'язково буде звільнений

Окупований Росією південь України буде звільнено, коли війська ворога вичерпаються, а ЗСУ накопичать достатньо сил для наступу. Про це у четвер, 26 травня, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє Корреспондент.

"Давайте відверто. Про окуповані території. І про всі кримінальні ініціативи росіян щодо спроб тупо вкрасти наші міста. Так ось, про конкретику. Росія дуже активно намагається сформувати у жителів півдня думку, що Україна їх покинула, а "русский мир" прийшов надовго. Повний Має бути класична російська психологічна операція: викликати почуття смути і образи, а потім конвертувати це в гнів скривджених" , - написав﻿ він у Телеграм.

Представник ВП запевнив, що керівництво країни сьогодні працює на те, щоб держава отримала достатню кількість зброї для звільнення окупованих територій.

"Вся військова машина працює на те, щоб прямо зараз стримати агресивний наступ ворога на сході країни. Кремль кидає в бій все, що є, але час на нашому боці. Як тільки Росія виснажиться і втратить наступальний потенціал, Україна назбирає достатньо сил – південь нашої країни буде обов'язково звільнено" , - запевнив Подоляк.

При цьому він зазначив, що це не питання одного дня чи місяця, а й не питання року.