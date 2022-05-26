Литва вважає небезпечними для себе пропозиції України про поступки РФ
Глава литовського МЗС Габріелюс Ландсбергіс вважає, що пропозиції західних політиків та експертів віддати частину території України в ім'я миру є небезпечними і для Литви. Про це пише Delfi, повідомляє Європейська правда.
"Вони небезпечні для нас, Литви, тому що вони не лише нормалізують відносини з цим режимом (президента Росії – ред.), а й нормалізують те, що цей режим робить", – заявив глава МЗС Литви.
"Це дуже сильний сигнал усім іншим агресорам, потенційним злочинцям, що якщо ти робиш злочин і тебе не знищать протягом трьох місяців, то все гаразд, все може так і залишитися", - сказав він.
За словами голови литовської дипломатії, пропозиції визнати частину території України за Росією спрямовані просто на нормалізацію ситуації, що склалася.
"Мені здається, що це дуже небезпечна тенденція. З одного боку, путінський режим, який править сьогодні в Росії, ми називаємо режимом, який здійснює геноцид - він готовий стерти з лиця землі людей лише за те, що вони належать до тієї чи іншої нації. Будь-яка нормалізація відносин із цим режимом мені незрозуміла. Заяви і Кісінджера, та інших глав держав у цьому напрямку докорінно неадекватні тій реальності, яку ми спостерігаємо сьогодні", - сказав Ландсбергіс.
Він наголосив, що про закінчення цієї війни можна оголосити лише у Києві та на його умовах.
"Київ скаже, коли закінчиться війна і на яких умовах. Жодна західна держава, жодна інша держава у світі не може говорити за них, бо за цю війну українці сплачують кров'ю. Ми лише оплачуємо рахунки, і деякі навіть не дуже великі. Неможливо, щоб покривши невеликий рахунок, ви взяли на себе відповідальність за те, коли закінчиться війна в Україні", - сказав литовський міністр.