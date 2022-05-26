ВООЗ підтримала резолюцію для ізоляції Росії

Всесвітня асамблея охорони здоров'я підтримала резолюцію, яка дозволить у майбутньому ізолювати Росію. Резолюцію, яку запропонувала українська сторона, підтримали 88 "справжній друзів" України.﻿ З посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, пише Дмитро Левицький, РБК-Україна.

"Наша резолюція закладає механізм подальшої ізоляції РФ, в тому числі через позбавлення членських прав та права голосу у ВООЗ у разі невиконання вимог висунутих у резолюції" , - пояснив український міністр.

Всесвітня асамблея охорони здоров'я - це найвищий керівний орган Всесвітньої організації охорони здоров'я.

На початку травня Європейське бюро ВООЗ прийняло резолюцію про закриття одного зі своїх офісів у Москві.

Після цього у Росії пригрозили вийти з ВООЗ, бо договір з організацією нібито не приносить користі.