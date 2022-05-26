Помер голлівудський актор Рей Ліотта

Американський актор і продюсер Рей Ліотта помер у четвер, 26 травня. Йому було лише 67 років, повідомляє 24 Канал.

Як пише Daily News, він пішов з життя уві сні в Домініканській Республіці.﻿﻿ У Домінікані Рей Ліотта знімав свій новий фільм "Небезпечні води". Однак йому не судилося закінчити цю роботу. Зірка помер 26 травня на 67 році життя. Причини й подробиці його смерті наразі невідомі.

Раптова смерть Рея Ліотти без перебільшень стала шоком для Голлівуду та всієї західної преси. У нього залишилася донька 23-річна донька Карсен від першого шлюбу з акторкою Мішель Грейс. Зірка був заручений з подкастеркою Джейсі Ніттоло, молодшою від нього на 20 років.

Кінокар'єра Рея Ліотти