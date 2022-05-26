Помер голлівудський актор Рей Ліотта
Американський актор і продюсер Рей Ліотта помер у четвер, 26 травня. Йому було лише 67 років, повідомляє 24 Канал.
Як пише Daily News, він пішов з життя уві сні в Домініканській Республіці. У Домінікані Рей Ліотта знімав свій новий фільм "Небезпечні води". Однак йому не судилося закінчити цю роботу. Зірка помер 26 травня на 67 році життя. Причини й подробиці його смерті наразі невідомі.
Раптова смерть Рея Ліотти без перебільшень стала шоком для Голлівуду та всієї західної преси. У нього залишилася донька 23-річна донька Карсен від першого шлюбу з акторкою Мішель Грейс. Зірка був заручений з подкастеркою Джейсі Ніттоло, молодшою від нього на 20 років.
Кінокар'єра Рея Ліотти
- Його дебютом в кіно став телесеріал "Інший світ", в якому він знявся 1978 року.
- Найуспішнішою роботою Ліотти назавжди залишиться роль Генрі Гілла, харизматичного розумника в епічному фільмі Мартіна Скорсезе "Славні хлопці". 1990 року він зіграв у картині з Робертом де Ніро.
- Рей Ліотта зіграв у стрічках "Револьвер", 2005 року, "Козирні тузи", 2006-го. Загалом Ліотта знявся у понад 50 фільмах.
- За роль в серіалі "Швидка допомога" отримав премію Еммі в номінації "Найкращий запрошений актор в драматичному телесеріалі".
- Останні кілька років були для актора надзвичайно плідними, він був на підйомі. Рей Ліотта знявся в номінованій на Оскар драмі "Шлюбна історія" та в поліцейському серіалі NBC "Відтінки синього", в якому з'являвся в кадрі разом з Дженніфер Лопес.
- Актор повинен був зіграти головну роль у фільмі The Substance – "Речовина" разом з Демі Мур та Маргарет Квеллі.