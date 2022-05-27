Данілов: Тупицький і ряд суддів мали легітимізувати Януковича в Україні

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова ексголова Конституційного суду України Олександр Тупицький мав узяти участь у поверненні легітимне поле колишнього президента України Віктора Януковича, повідомляє Українська правда.

Про це Данілов заяаиа в інтерв’ю 24 каналу.

"Ми почали готуватися до війни з лютого 2021 року. Коли перше рішення РНБО стосувалося пана Тупицького, який отримав у грудні минулого року заяву нібито від пана Януковича, який не має до нашої країни крайні 8 років взагалі ніякого стосунку.

У РФ був проєкт повернення Януковича через юридичну процедуру через наші суди, ОАСК… Це доведений факт. Це не розуміють тільки ті люди, які заплющують очі й не мають бажання із цим зараз розбиратися. Ці судді мають сьогодні давати покази Службі безпеки України щонайменше. Але зараз ми знаходимося в стадії війни і до деяких гауляйтерів ще не доходять руки" , – заявив він.

Відсторонений голова Конституційного суду Олександр Тупицький неофіційно виїхав з України після початку повномасштабного вторгнення Росії, попри заборону виїзду за межі держави чоловікам призовного віку та його статус обвинуваченого у кримінальному провадженні. Його помітили у Відні.