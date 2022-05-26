СБУ: російські командири брешуть Москві про "перемоги" в Україні

Командири російської армії передають до Москви неправдиву інформацію про нібито «перемоги» в Україні. Про це свідчать перехоплені СБУ розмови окупантів, повідомляє Укрінформ.

"Окупанти несуть на війні нищівні втрати, але продовжують звітувати в кремль про свої «успіхи». Наприклад, про «взяття» с. Довгеньке Ізюмського району на Харківщині. Загарбники звітували про його захоплення ще наприкінці квітня. Хоча насправді село знаходиться під контролем українських захисників, і за нього досі йдуть бої" , - зазначають у спецслужбі.

Перехоплена розмова окупанта з його матір'ю свідчить, що про взяття села Довгеньке російські загарбники повідомляли своєму командуванню ще три тижні тому.

"Розумієш, у чому прикол? Тут же були розбірки: ми якщо типу Довгеньке не беремо, на комдива дві, ось три криміналки зараз висить, його садять. І все! А сенс у тому, що Довгеньке ще 3 тижні тому доповіли, що ми його взяли. А ми, он, за нього воюємо" , – розповідає російський загарбник.

У СБУ зазначили, що зараз ворог активно обстрілює нібито «взяте» Довгеньке та сусідні села з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. ЗСУ дають гідну відсіч окупантам.