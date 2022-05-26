Радіо Свобода: у Чечні відловлюють "добровольців" на війну в Україну

До чеченських правозахисних організацій надходять звернення про викрадення жителів Чечні для відправлення як "добровольців" на війну проти України. Викрадених змушують підписувати контракт під загрозою відправлення до "таємних" в'язниць. Про це йдеться у матеріалах проєкту Радіо Свобода «Кавказ.Реалії», повідомляє Укрінформ.

Зокрема, опозиційний рух 1ADAT повідомляє про "сотні (викрадені) людей з різних районів" Чечні. За даними представника руху, в одній з нелегальних в'язниць, які за відгуками побували там, утримуються 100 осіб, в іншій – 30.

У свою чергу, у правозахисній асоціації "Вайфонд" заявили, що останнім часом до них надійшли десятки звернень від жителів Чечні, які заявляли про примусове відправлення на війну. Серед тих, кого змушують стати добровольцями, є люди з інвалідністю. Є й держслужбовці, яких зобов'язали підписати заяву про вступ до лав "добровольців".

«Їм та їхнім сім'ям загрожують, змушуючи підписувати папери. Хоча вони категорично не хотіли їхати на війну, це проти їхньої волі. Більше того, у разі поранення чи смерті в документах прописані вкрай маленькі суми, не ті, про які свідчить пропаганда» , – розповіла співрозмовниця з "Вайфонду".

Опозиційний блогер, автор ютьюб-каналу "Думки Ісламу" Іслам Бєлокієв говорить про десятки підтверджених випадків викрадення – при цьому, за його даними, до правозахисників звертається лише мала частина постраждалих.

Глава Чечні Рамзан Кадиров, який називає себе "піхотинцем Путіна", регулярно публікує відео із відправкою на війну так званих добровольців. Раніше він пообіцяв кожному "добровольцеві", хто поїде воювати в Україну, одноразову виплату 300 тисяч рублів. Вимоги до кандидатів мінімальні – вони мають бути просто "здоровими" чоловіками віком до 50 років і можуть не мати досвіду термінової служби чи бойового досвіду.

Раніше СБУ опублікувала відео, на якому військовослужбовець із Чечні, який опинився в полоні, розповів, як намагався написати відмову від участі в бойових діях на території України, але командування змусило солдатів воювати.

ГУР Міноборони України опублікувало список кадировців та так званих добровольців, яких у березні – травні 2022 року відправили для участі у війні з Чечні. У ньому містяться імена 2425 осіб, з яких близько 100 вказані вбитими. З опублікованої бази стало відомо, кого та з яких районів республіки добровільно чи примусово закликали на війну. З'ясувалося, що деякі добровольці засуджені за особливо тяжкими статтями.