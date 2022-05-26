У Нацполіції підбили підсумки війни

У Національній поліції України підбили підсумки 13 тижнів війни Росії проти України. Про це заявила пресслужба МВС, повідомляє Корреспондент.

За словами голови Нацполіції Ігоря Клименка, за час повномасштабного вторгнення окупантів підрозділи поліції отримали та опрацювали понад 2 млн 100 тисяч повідомлень від громадян.

Розпочато майже 14 тисяч кримінальних проваджень за фактами злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ та їх посібниками. Зареєстровано понад 53 тисячі кримінальних правопорушень.

Крім того, розпочато понад 550 кримінальних проваджень за колабораціонізм. 90 людей вже отримали повідомлення про підозру. Затримано 779 осіб за підозрою у диверсійній діяльності.

Як розповів Клименко, також зафіксовано майже 11 тисяч майнових злочинів, з яких понад 10 тисяч – крадіжки. Понад 2300 підозрюваних встановлено.

Зазначається, що заблоковано понад 2800 ворожих інформканалів із загальною аудиторією понад 23 млн користувачів.