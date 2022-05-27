Одеський припортовий завод відклав поновлення роботи

Керівництво ОПЗ планувало поновити роботу з 1 червня, проте через загрозу російських обстрілів, змушені відтермінувати виконання вже укладеного контракту, повідомляє Новое время.

Про це розповіли у пресслужбі Одеського припортового заводу.

Підприємство планували запустити вже з 1 червня 2022 року та вжили для цього всіх заходів. Т.в.о. голови правління ОПЗ Олег Левченко повідомив, що задля цього була визначена пропозиція та укладено договір. Компанія-давалець була готова виконати всі фінансові зобов’язання, попри нестабільність на енергетичних ринках.

Також спеціалісти заводу заздалегідь відпрацювали проведення робіт до запуску виробництва, керівництво запланувало додаткове залучення необхідної кількості провідних фахівців до виконання роботи та затвердило проєкт бюджету та розрахунків з оплати праці.

Проте загроза обстрілів ворожими ракетами залишається, росіяни не припиняють спроб знищити важливі інфраструктурні об'єкти. Запуск виробництва в таких умовах небезпечний не лише для життя та здоров’я працівників припортового заводу, але й для екологічної безпеки у регіоні.

Через це правління ОПЗ вирішило відкласти запуск потужностей підприємства для виробництва хімічної продукції з 1 червня на невизначений термін. Як зазначили у пресслужбі заводу, без поновлення виробництва фінансова ситуація, у якій опинилося підприємство через війну Росії проти України, залишатиметься вкрай складною та нестабільною.

Роботу Одеського припортового заводу частково призупинили ще 24 лютого, у перший день війни, а із 26 лютого підприємство взяли під цілодобову підсилену охорону. Згодом працівників відправили у безстрокову відпустку. У квітні наглядова рада усунула від роботи правління, яке нарахувало собі премії на 7 млн грн, а згодом і звільнила недоброчесних співробітників.