Путін висунув вимогу для розблокування українських портів

Росія готова деблокувати українські порти для експорту зерна, але в обмін вимагає від Заходу зняти санкції. Про це заявила пресслужба Кремля цитуючи заяви президента РФ Володимира Путіна в ході телефонних переговорів з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, повідомляє Корреспондент.

За версією Путіна, Росію нібито необґрунтовано звинувачують у проблемах із постачанням сільськогосподарської продукції на світові ринки.

"Створення, що виникли, пов'язані, у тому числі зі збоями в роботі виробничих і логістичних ланцюжків, а також фінансовою політикою західних країн у період пандемії коронавірусу. Ситуація посилилася внаслідок антиросійських рестрикцій, введених США і Євросоюзом" , - заявив Путін.

Він запевнив, що Росія "готова зробити свій вагомий внесок у подолання продовольчої кризи за рахунок експорту зерна та добрив за умови зняття політично мотивованих обмежень із боку Заходу".

Крім того, Путін поскаржився на Україну, яка нібито заморозила переговорний процес із російськими окупантами.

Напередодні в РФ заявили, що готові надати гуманітарний коридор для виходу кораблів з українських портів за умови розмінування їхньої акваторії та зняття санкцій.

У свою чергу, глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав не піддаватися на шантаж Росії.

Також стало відомо, що США не мають наміру скасовувати санкції проти Росії в обмін на розблокування українських портів.