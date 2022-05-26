В ОП очікують створення міжнародного трибуналу для РФ до кінця літа

Очікується, що міжнародний трибунал для покарання вищого військово-політичного керівництва Росії за військові злочини і міжнародний арбітраж для перетворення заморожених активів РФ на компенсацію Україні буде створено до кінця літа. Про це Радіо Свобода заявив заступник керівника Офісу президента Андрій Смирнов, повідомляє Корреспондент.

"Нам би хотілося думати, що до кінця літа ми вийдемо на підписання та подальшу швидку ратифікацію цих документів щодо одного й іншого інституту. Оскільки такого в історії ще не було, окремі країни хочуть передусім обговорити його модель, щоб мати гарантії для себе, що країна-агресор потім не звернеться до міжнародних судових інституцій з позовами проти них. Тому цей скепсис базується зараз швидше не на політичному підґрунті, а саме на юридичному" , – зазначив він.