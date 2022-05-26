Рєзніков підтримав легалізацію обігу зброї

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що, на його думку, Україні потрібна лібералізація і легалізація обігу зброї, повідомляє Новое время.

У своєму Facebook він прокоментував опитування у застосунку держпослуг Дія щодо ставлення громадян до обігу зброї в Україні. Міністр нагадав, що давно підтримує лібералізацію обігу зброї, сам відвідує стрільбища і тири, стріляє на снайперські відстані та вчиться володіти зброєю ближнього бою.

Резніков відкинув побоювання, що обговорення цієї теми зараз не на часі через війну, і заявив, що саме зараз треба ухвалити «давно назрілі рішення».

"Коли в Україну вдерлися російські окупанти, десятки тисяч наших громадян, наголошую — десятки тисяч — отримали автоматичну зброю для захисту своїх домівок у максимально "ліберальний" спосіб. Тому що іншого способу не було. У багатьох ситуаціях це стало вирішальним чинником. Але так само виникли і проблеми, адже бажання володіти зброєю і вміння поводитись з нею безпечно, поважати зброю — це речі, які не завжди ходять разом" , — написав міністр.

На його думку, в Україні потрібно формувати культуру безпечного та відповідального ставлення до зброї, розвивати мережу стрільбищ, тирів, стрілецьких клубів і змагань, щоб кожен громадянин, який відповідає вимогам, міг навчитися користуватися зброєю, підтримувати навички та навчитися відповідальності, пов'язаної з використанням зброї.

«…Закон дозволяє громадянам використовувати будь-яку зброю проти ворога. Я вважаю логічним не створювати заборони, а регулювати використання зброї через формування стрілецької культури. Ефективне використання зброї — це не тільки особисті навички, це також певний стан свідомості і наявність відповідної інфраструктури… Мій інструктор в тирі кожне заняття завершує фразою "Дякую за безпечну стрільбу!". Ті, хто тренуються регулярно, знають цю фразу. Це не формальність і не ритуал — це нагадування, що зброя вимагає відповідальності. У цьому випадку — відповідальності і держави, і суспільства, і кожного озброєного громадянина" , — зазначив голова оборонного відомства.

25 травня у Дії розпочалося опитування про те, який варіант володіння зброєю громадяни України вважають доцільним. Опитування створено з ініціативи МВС і триватиме сім днів.