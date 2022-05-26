Данілов розповів про таємне засідання РНБО щодо захисту півдня

Україна почала готуватися до захисту південних областей у разі нападу Росії ще влітку 2021. Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв'ю "24 каналу".

За його словами, влітку 2021 року відбулося засідання РНБО безпосередньо щодо оборони Херсонської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей, а також щодо підготовки КПВВ на адмінкордону з Кримом. У грудні залучені до цього питання інстанції звітували про виконання поставлених перед ними завдань.

Данілов зазначив, що відповідним питанням мають зайнятися вже після війни.