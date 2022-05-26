ОП: Україна має зернові запаси для внутрішнього та світового попиту до кінця року

Запасів зерна в Україні вистачить для того, щоб задовольнити внутрішній та світовий попит до кінця поточного року.﻿ Про це заявив радник президента України з економічних питань Олег Устенко у коментарі американському виданню Newsweek, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначає видання, блокада українських портів військами РФ не дозволяє Україні продати надлишок продуктів за кордон. До повномасштабного вторгнення Росії Україна щомісяця експортувала Чорним морем понад 6 млн тонн зерна. Наразі через блокування портів Україна перенаправила експорт через залізничні та автомобільні шляхи. Але вони мають нижчу пропускну здатність, ніж порти.

"Україна має достатні запаси зерна, щоб задовольнити внутрішній і світовий попит принаймні до кінця 2022 року, а то й у 2023-му" , — йдеться у повідомленні.

Устенко підкреслив, що Росія від початку агресії планувала блокаду українських портів з метою створення продовольчої кризи у світі, щоб якомога сильніше тиснути на Захід.

"РФ хотіла використовувати серед іншого їжу як зброю… Вони одночасно розігрують різні карти на одному столі – енергоресурси, їжа, плюс проводять свою "військову операцію" на нашій землі та руйнують інфраструктуру, а також знищують усі наші продовольчі запаси" , — пояснив він.

Як повідомив Устенко, зараз Росія обстрілює будь-які кораблі, що з'являються у Чорному морі. Але якщо в регіоні буде оголошено припинення вогню, Україна швидко відреагує і судна із зерном вийдуть із портів.