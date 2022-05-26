Лавров пригрозив Заходу за постачання Україні дальнобійного озброєння

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що постачання західними країнами Україні озброєнь, здатних завдавати ударів по території РФ, стане кроком до неприйнятної ескалації. Про це пишуть росЗМІ, повідомляє Новое время.

В інтерв'ю RT Arabic він наголосив, що таке озброєння нібито особисто вимагає президент України Володимир Зеленський.

"Захід закликав завдати Росії поразки на полі бою, а для цього потрібно продовжувати війну, накачувати озброєннями українських націоналістів, український режим, зокрема озброєннями, які можуть діставати в Російську Федерацію. Саме таких озброєнь публічно вимагає Зеленський" , – сказав Лавров.

Він додав, що Москва попереджала про можливі наслідки таких рішень.