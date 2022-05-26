Кулеба перерахував наративи, які РФ розкручує у світі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба перерахував чотири наративи, які Росія поширює серед своїх симпатиків у світі, і деякі з них "заходять". Про це Кулеба розповів в ефірі у Facebook після економічного форуму у Давосі, повідомляє Ліга.net.

Кулеба сказав, що після зустрічей у Давосі він зрозумів "кілька наративів проти України та її друзів, які Росія поширює серед своїх симпатиків та напівсимпатиків".

Перший наратив полягає в тому, що "Україна даремно чинить опір, бо Захід її все одно кине на призволяще".

Другий наратив – "Україна відтягнула на себе увагу світу від вирішення інших проблем". Таким чином, за словами Кулеби, росіяни намагаються підбурювати Африку, Близький Схід та частково Азію проти України та партнерів, показавши нібито дискримінаційне ставлення до них. Міністр зазначив, що цьому безпідставному наративу потрібно серйозно протидіяти, бо "ця тема заходить".

Третій наратив у тому, що "єдина проблема продовольчої кризи у світі – санкції проти РФ". Кулеба зазначив, що росіяни перевертають усе з ніг на голову, оскільки єдина причина продовольчої кризи – агресія РФ проти України. Проте, за словами міністра, є люди, яким і цей наратив "заходить", вони "сидять і розповідають, що так і є, і треба якось зняти з Росії санкції".

Четвертий наратив – "навіщо Україна так відчайдушно чинить опір, завдаючи таких страждань своєму народу та своїй країні". Нібито якщо війна така важка, треба сідати і домовлятися, "хоч би якою була ціна". Кулеба сказав, що чув цей "болісний" коментар від кількох людей, але "це не домінуючий мейнстрім".

Глава МЗС додав, що було кілька розмов за зачиненими дверима у дуже вузькому колі, де він "врізав" носіям цих наративів:

"При всій повазі до них, до їхніх країн, їх статусів, але довелося врізати. Конкретно і жорстко. Але дуже по-дружньому, звичайно".

Міністр прогнозує, що найближчими тижнями Росія розкручуватиме ці наративи, і їм потрібно протидіяти.