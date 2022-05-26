Три українські міста потрапили до рейтингу найнебезпечніших

Цього року одразу три міста України увійшли до рейтингу через ризики через воєнний конфлікт - Харків, Одеса та Київ. Найнебезпечнішими містами у світі названі Кабул та Могадішо. Про це свідчать дані рейтингу The Cities @ Risk Security Index 2022 від компанії Verisk Maplecroft, яка займається консалтингом у галузі управління ризиками, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що рейтинг, до якого увійшли 579 міст із населенням від 1 млн осіб, було складено на результатах аналізу чотирьох факторів: рівня злочинності, суспільних заворушень, військових конфліктів та тероризму.

Лідирують у рейтингу столиця Афганістану Кабул та столиця Сомалі Могадішо. Також до десятки найнебезпечніших міст світу увійшли столиця Сальвадора Сан-Сальвадор, мексиканський місто Чіуауа, колумбійські Калі та Медельїн, сирійський Алеппо, столиця Ємену Сана, столиця Гаїті Порт-о-Пренс та Кадуна в Нігерії.

Найбільш безпечні міста – швейцарський Цюріх, японський Хамамацу та тайванський Тайбей.