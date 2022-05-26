CNN: світові ціни на нафту досягли двомісячного максимуму

Ціни на сиру нафту марки Brent піднялася в четвер до найвищого рівня з кінця березня. На тлі очікуваного нафтового ембарго щодо Росії ціни за день зросли на 2,8% і досягли 117,25 долара за барель, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це пише CNN.

Ціни на нафту поки залишаються значно нижче недавнього піка, встановленого в березні під час початкового шоку після вторгнення Росії в Україну. На початку березня ціна на нафту марки Brent досягла максимуму в 139,13 долара за барель.

Варто нагадати, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС не зможе досягти угоди про ембарго на нафту на майбутньому саміті.