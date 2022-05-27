Росіян позбавили можливості страхувати автомобілі полісами "Зеленої карти" в ЄС

Багато європейських країн розірвали угоди з Росією про визнання полісів автомобільного страхування "Зелена карта". З 1 червня всі страховки, видані в Росії, перестануть працювати в країнах Європейського Економічного Простору і Швейцарії, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Зворотний процес відбудеться і в Росії. З літа російські міжнародні поліси автомобільного страхування будуть діяти тільки в Азербайджані, Білорусії, Туреччині, Ірані, Ізраїлі, Тунісі й Марокко. В європейських країнах автомобілістам з РФ доведеться купувати місцевий поліс ОСЦПВ, який істотно дорожче універсальної"Зеленої карти".