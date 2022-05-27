Американські експерти: окупанти готують третю лінію оборони
В останні дні, хоча оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій та готують третю лінію оборони, повідомляє Українська правда.
Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).
За зібраними даними, ISW повідомляє, що російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їх метою є завершити захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.
Ключові висновки експертів ISW:
- Російські війська безуспішно намагалися просунутися на південний схід від Ізюму поблизу кордонів Харківської та Донецької області.
- Загарбники продовжили облогу Сєверодонецька і, ймовірно, прагнуть повністю оточити район Сєвєродонецьк-Лисичанськ найближчими днями.
- Вони наполегливо просуваються на південь і захід від Попасної до Бахмута, але темпи просування росіян, ймовірно, сповільнюватимуться, коли вони наближатимуться до самого міста.
- Швидше за все, російські війська в окупованих районах південного напрямку готують "третю лінію оборони", щоб закріпити довгостроковий контроль над регіоном та готуватися до відображення можливих майбутніх українських контрнаступів.