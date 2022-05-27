Американські експерти: окупанти готують третю лінію оборони

В останні дні, хоча оборона України залишається ефективною, російські збройні сили мають певний прогрес у веденні бойових дій та готують третю лінію оборони, повідомляє Українська правда.

Про це повідомляє американський Інститут вивчення війни (ISW).

За зібраними даними, ISW повідомляє, що російські війська взяли під контроль понад 95% Луганської області і, ймовірно, їх метою є завершити захоплення Сєвєродонецька найближчими днями.

Ключові висновки експертів ISW: