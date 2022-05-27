Пентагон: чисельна перевага РФ не дозволила їй досягти значного успіху в Україні

Незважаючи на величезну чисельну перевагу, російські окупанти, які наступають на Донбасі в Україні, досягли лише «незначного прогресу», повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Міноборони Сполучених Штатів.

За словами Пентагону, РФ розгорнула в Україні 110 оперативно-батальйонних тактичних груп, більшість з яких зосереджена на півдні, а решта угруповань роз'єднана та воює в районі Донбасу.

Наголошується, що незначні успіхи загарбників компенсуються успіхами України на інших полях битв, особливо довкола Харкова.

Міноборони США вказує, що Росія намагається відрізати східні області від України, де бої мають тяжкий та жорстокий характер.

Стверджується, що із 108 гаубиць М-777, які зобов'язалися передати Україні союзники, 85 наразі використовуються ЗСУ.