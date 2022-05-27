У МВС розповіли, у яких областях найбільше справ щодо колабораціонізму

Національна поліція наразі розслідує близько 500 справ щодо колабораціонізму — за ст. 111.1 Кримінального кодексу України, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін в ефірі національного телемарафону.

"За даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, у провадженні Національної поліції станом на сьогодні перебувають близько пів тисячі кримінальних проваджень за ознаками кримінального порушення, передбаченого статтею 111.1 Кримінального Кодексу. І найбільше зафіксовано таких випадків у Луганській області (162) та Київській (68)" , — сказав він.

Єнін зазначив, що раніше люди, які очолювали так звані "ЛНР" і ДНР" або були причетні до колабораціонізму, були вбиті — зокрема ватажок "ДНР" Олександр Захарченко та бойовики "Гіві" й "Моторола".