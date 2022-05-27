ОВА: окупанти перекидають сили з Криму на Запорізький напрямок

З окупованого Кримського півострова РФ перекидає свої сили на Запорізький напрямок. Йдеться не лише про сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти, повідомляє Новое время.

Про це заявили в Запорізькій ОВА.

Зокрема в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки — близько 20 тентованих вантажівок і 20 установок залпового вогню "Град". Крім того, угруповання ворога додатково посилене сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.

Протягом доби 26 травня на Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не вели, але обстрілювали позиції українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, а також вели контрбатарейну боротьбу.

В ОВА додали, що російські військові будують третю лінію своєї оборони й перекидають підкріплення, щоб закріпитися та утримати свої позиції на півдні України. Водночас інженерні підрозділи окупантів замінували узбережжя Каховського водосховища.