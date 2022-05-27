ОВА: окупанти перекидають сили з Криму на Запорізький напрямок
З окупованого Кримського півострова РФ перекидає свої сили на Запорізький напрямок. Йдеться не лише про сухопутні війська, а й повітряний та морський компоненти, повідомляє Новое время.
Про це заявили в Запорізькій ОВА.
Зокрема в бік Мелітополя з Криму проїхала колона військової техніки — близько 20 тентованих вантажівок і 20 установок залпового вогню "Град". Крім того, угруповання ворога додатково посилене сформованим танковим батальйоном на танках Т-62.
Протягом доби 26 травня на Запорізькому напрямку окупанти активних бойових дій не вели, але обстрілювали позиції українських військ із мінометів, реактивної та ствольної артилерії, а також вели контрбатарейну боротьбу.
В ОВА додали, що російські військові будують третю лінію своєї оборони й перекидають підкріплення, щоб закріпитися та утримати свої позиції на півдні України. Водночас інженерні підрозділи окупантів замінували узбережжя Каховського водосховища.
"Це все свідчить про те, що Росія намагатиметься тримати окуповані території під своїм контролем. З цією ж метою ворог активізував трансляцію пропагандистських інформаційних матеріалів на окупованих територіях через наявні та засоби телерадіомовлення", — зазначили в ОВА.