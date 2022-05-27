Пентагон: РФ втратила в Україні понад тисячу танків, але ще має ресурси
Окупанти з початку повномасштабного вторгнення позбулися близько тисячі танків в Україні. А також більш як 350 артилерійських систем, майже три десятки бомбардувальників і понад 50 вертольотів, повідомляє Новое время.
Про це пише CNN.
Водночас у США вважають, що у РФ «все ще залишається велика частина їхніх можливостей».
"Вони вклали в цю боротьбу дуже багато своєї техніки та своїх військових. І українці зазнали втрат, і росіяни зазнали втрат", — сказав посадовець Пентагону.
За його словами, вони мають перевагу щодо ресурсів — людських і військово-технічних.
"Росіяни тут мають перевагу за кількістю засобів, які вони можуть застосувати до цієї боротьби, з точки зору людей, техніки та озброєння, і ми просто повинні це мати на увазі", — додав посадовець Міноборони США.