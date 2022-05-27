Пентагон: РФ втратила в Україні понад тисячу танків, але ще має ресурси

Окупанти з початку повномасштабного вторгнення позбулися близько тисячі танків в Україні. А також більш як 350 артилерійських систем, майже три десятки бомбардувальників і понад 50 вертольотів, повідомляє Новое время.

Про це пише CNN.

Водночас у США вважають, що у РФ «все ще залишається велика частина їхніх можливостей».

"Вони вклали в цю боротьбу дуже багато своєї техніки та своїх військових. І українці зазнали втрат, і росіяни зазнали втрат" , — сказав посадовець Пентагону.

За його словами, вони мають перевагу щодо ресурсів — людських і військово-технічних.