Генштаб: окупанти поновили наступ на Слов'янському напрямку

На Слов’янському напрямку війська РФ продовжують обстрілювати позиції українського війська, відновили наступ. На Донецькому — проводять активні наступальні дії, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 6:00 27 травня.

На Волинському та Поліському напрямках значних змін у діяльності білоруських військ не відзначається. Тривають заходи з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилювати прикриття ділянки українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях. До них залучається до двох батальйонних тактичних груп зі складу повітряно-десантних військ РФ.

На Слобожанському — веде підготовку для доукомплектування мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Обстрілює та дистанційно мінує мінування місцевість на маршрутах можливого висування ЗСУ.

На Харківському — основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих позицій та стримуванні просування українських військ.

На Слов’янському — продовжує обстрілювати позиції українського війська, відновив наступ.

На Донецькому — проводить активні наступальні дії. Продовжують обстрілювати українські підрозділи, завдають ракетних ударів, перегруповують війська.

Противник намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, порушити маршрути логістичного забезпечення та відрізати українських бійців від основних сил.

На Лиманському напрямку ворог веде розвідку, за підтримки артилерії намагається закріпитися в населеному пункті Лиман.

На Південнобузькому напрямку — продовжує вживати заходів для збереження контролю над територією Херсонської області. Збільшив кількість обстрілів ЗСУ, веде повітряну розвідку, облаштовує позиції. Посилив угруповання, перекинувши резервні підрозділи.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельні угруповання противника продовжують блокувати цивільне судноплавство.

За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито 12 атак ворога, знищено танк, 5 артилерійських систем, 5 одиниць бойової броньованої техніки та 5 автомобілів. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий вертоліт Ка-52, крилату ракету та БпЛА типу "Орлан-10".