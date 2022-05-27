Керівник ВЦА: до готелю Сєвєродонецька увірвалася ворожа ДРГ

У Сєвєродонецьку до готелю увірвалася ворожа диверсійно-розвідувальна група, яку вибивали українські військові, повідомляє Українська правда.

Про це повідомив керівник міської військово-цивільної адміністрації Сєвєродонецька Олександр Стрюк в ефірі телемарафону

"У нас є гаряча точка - це готель "Мир", до якого зайшла російська ДРГ, протягом дня її намагалися звідти вибити. Там досить запекла ситуація, але ми вистояли.

З іншого боку, намагалися заходити... При цьому не припиняється обстріл міста з артилерії".

Крім того, Стрюк повідомив, що минулої доби з міста евакуйовано 12 людей.

За його словами, за місяці війни поховано близько 1500 городян – це і ті, що померли власною смертю, і загиблі.