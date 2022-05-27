Розвідка Британії: Росія тисне на Сєвєродонецьк, але Україна зберігає контроль
Російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, нещодавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль, повідомляє Європейська правда.
Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.
Росія чинить тиск на Сєвєродонецький котел, хоча Україна зберігає контроль над кількома секторами оборони, позбавляючи Росію повного контролю над Донбасом, наголошується в огляді.
Щодо ситуації на півдні України, то британська розвідка зазначає, що перед Південним угрупованням військ Росії, ймовірно, як і раніше, стоїть завдання окупувати південну територію України.
Наголошується, що останніми днями Росія перемістила 50-річні танки Т-62 з глибокого зберігання в зону відповідальності Південного угруповання.
"Т-62 майже напевно будуть особливо вразливими для протитанкових засобів, і їхня присутність на полі бою підкреслює нестачу в Росії сучасної боєздатної техніки", - наголошується в повідомленні.
Напередодні британська розвідка констатувала, що Росія не змогла правильно використати свої повітрянодесантні війська в Україні, що призвело до великих втрат у багатьох елітних підрозділах цих сил.