Офіс генпрокурора: в Одесі мешканця Придністров'я судитимуть за теракти

В Одеській області скерували до суду обвинувальний акт щодо мешканця невизнаної Придністровської Молдавської Республіки, якого підозрюють у тероризмі, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, наприкінці минулого року іноземець, за вказівкою російських кураторів, планував та вчиняв на території Одещини терористичні акти.

"До вчинення злочинів обвинувачений залучив свого знайомого, громадянина України. Щоб перевірити готовність і професійні навички "найманця", надав йому завдання — забруднити червоною фарбою пам’ятний знак героям Небесної Сотні у сквері біля Одеської обладміністрації на проспекті Шевченка в Одесі. На підтвердження своїх протиправних дій чоловік передав замовнику фото пошкодженого пам’ятного знаку та отримав 400 доларів винагороди" , — кажуть у відомстві.

Впевнившись, що виконавець добре впорався із покладеним на нього завданням, іноземець, детально проінструктувавши, доручив чоловікові підпалити військові автомобілі на одній з військових частин в Одесі — за 800 доларів.

Скоєний підпал

"При цьому зазначив, що вказаний терористичний акт викличе суспільний резонанс на території України, порушить громадську безпеку, населення України буде залякане, а також буде нанесена матеріальна шкода військовому майну та обороноздатності Збройних сил України" , — додають в ОГПУ.

Іноземця затримали під час передачі коштів виконавцю, звинувачують за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб). Йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення.