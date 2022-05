NYT: США, Європа та Україна по-різному бачать перемогу у війні

Кореспонденти американського видання "The New York Times" вважають, що між США, країнами Європи та Україною намітилися розбіжності щодо того, як має завершитися війна, розв'язана Росією. Про це, посилаючись на аналітичну статтю в "The New York Times", повідомляє Українська правда.

Останніми днями президенти та прем'єр-міністри, а також лідери Демократичної та Республіканської партій у США закликали до перемоги в Україні. За даними кореспондентів NYT у Вашингтоні та Брюсселі, під цим ховаються розбіжності щодо того, як це виглядатиме, і чи має "перемога" однакове визначення у США, Європі та Україні.

Тільки за останні кілька днів надійшла пропозиція Італії про припинення вогню, намір керівництва України відтіснити Росію до кордонів, що існували до 24 лютого, і відновилося обговорення "стратегічної поразки" Володимира Путіна – такої, яка гарантує, що він не зможе знову вчинити подібну атаку.

"Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до припливу смертоносної зброї до рук України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, і найменше пан Путін, примітні розбіжності, що виникають із приводу того, що робити далі.

У основі лежать фундаментальні дебати у тому, чи слід покласти край тридесятирічному проєкту інтеграції Росії. У той момент, коли США називають Росію країною-ізгоєм, яку необхідно відрізати від світової економіки, інші переважно в Європі попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна", – ідеться в статті.

Видання вважає, що амбіції Америки зростають. Те, що почалося як спроба зробити так, щоб Росія не здобула легкої перемоги над Україною, змінилося, щойно російські військові почали робити помилку за помилкою, не зумівши взяти Київ.

Адміністрація Байдена тепер бачить шанс покарати російську агресію, послабити Путіна, зміцнити НАТО та трансатлантичний альянс, а також надіслати сигнал Китаю. Вона хоче довести, що агресія не винагороджується територіальними надбаннями.

NYT пише, що розбіжності щодо цілей війни відкрито виявилися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі цього тижня, коли Генрі Кіссінджер, 99-річний колишній держсекретар США 1970-х, припустив, що Україні під час переговорів доведеться відмовитися від частини території. Президент України різко відповів на це.

Видання зазначає, що Володимир Зеленський у різні моменти озвучував різні погляди на те, як завершити війну, навіть припускав відмову від вступу до НАТО.

Тому NYT передбачає дебати про те, яку позицію займуть Зеленський та його західні союзники, якщо розпочнуться реальні переговори щодо припинення конфлікту.

На думку видання, заяви американців вказують на те, що адміністрація Байдена прагне завдати максимальної шкоди Росії, щоб Путін зазнав "стратегічної поразки" і більше не зміг напасти. Паралельно США намагається залучити на свій бік країни, що коливаються між Заходом та віссю Китай – Росія.

У Європі єдність починає руйнуватися. Угорщина блокує ембарго на російську нафту, "європейці навіть не намагаються" перекрити імпорт російського газу. Лідери Центральної та Східної Європи відкидають навіть ідею поговорити з Путіним, а Франція, Італія та Німеччина турбуються про шкоду для власної економіки у разі затяжної війни та вважають Росію неминучим сусідом, якого не можна ізолювати назавжди.

Після свого переобрання Еммануель Макрон почав підстраховуватися, заявляючи, що майбутній мир у Східній Європі не повинен включати непотрібного приниження Росії і може включати територіальні поступки Москві. Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі хоче "посадити Москву за стіл переговорів" .

Зеленський називав метою, щоб росіяни були відкинуті до кордонів, де вони були 23 лютого, на початок великомасштабного вторгнення.

"Але навіть ці цілі деякі європейські чиновники та військові експерти вважають амбітними. Щоб потрапити туди, Україні потрібно буде повернути Херсон та зруйноване місто Маріуполь. Йому доведеться витіснити Росію з сухопутного мосту до Криму та завадити Росії анексувати більшу частину Донецької й Луганської областей. Багато експертів побоюються, що це виходить за межі можливостей України" , – пише NYT.

Видання зазначає, що Україна "чудово впоралася з першою фазою війни" , але "Донбас зовсім інший" . Щоб перейти в наступ, зазвичай потрібна перевага у живій силі 3 до 1, не рахуючи озброєння, якого зараз Україна не має. Росіяни "домагаються повільних, але поступових успіхів, хоч і ціною великих втрат" .

Видання наголошує, що втрати України у війні залишаються таємницею.

Також NYT зазначає, що поки що немає жодних доказів того, що Путін готовий розпочати переговори, але впевнений, що тиск наростатиме у міру того, як санкції сильніше тиснуть на експорт енергоносіїв, а припинення постачання ключових компонентів перешкоджатиме виробництву зброї в РФ.

Видання запитує:

"Якщо Зеленський погодиться на деякі поступки, чи скасують США та їхні союзники багато зі своїх нищівних санкцій, включаючи експортний контроль, який змусив Росію закрити деякі зі своїх заводів з виробництва танків? Чи це зруйнує їхні надії завдати шкоди майбутньому потенціалу Росії?"