Колекторам заборонять дзвонити військовим: що пропонує НБУ

Національний банк України пропонує заборонити заходи з врегулювання простроченої заборгованості військовослужбовців. Заборона буде діяти на період дії воєнного стану та упродовж шести місяців після його припинення, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Проект закону стосується військовослужбовців Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення.

Пропонується заборонити банкам, небанківським фінансовим установам та колекторським компаніям здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів-військовослужбовців.

"Також кредитодавцям та колекторським компаніям забороняється проводити телефонні та відеопереговори, особисті зустрічі, надсилати текстові, голосові та інші повідомлення як військовослужбовцям, так і членам їх сімей" , - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, НБУ направив листа Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної ради з пропозицією внесення змін до закону України "Про споживче кредитування".