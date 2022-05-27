Офіс генпрокурора: внаслідок збройної агресії Росії загинула 241 дитина

Внаслідок збройної агресії Російської Федерації в Україні загинула 241 дитина, повідомляє Укрінформ.

Про це повідомляє в Телеграмі Офіс генерального прокурора з посиланням на дані ювенальних прокурорів.

«Станом на ранок 27 травня 2022 року понад 679 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 241 дитину загинули і понад 438 поранено», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці цифри не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 151, Київській – 116, Харківській – 108, Чернігівській – 68, Луганській – 50, Херсонській – 49, Миколаївській – 45, Запорізькій – 28, Сумській – 17, Житомирській – 15 та у м. Києві – 16. Повідомляється, що 26 травня загарбники вкотре обстріляли Харків із артилерії. Загинули 8 мирних мешканців. Серед постраждалих сім'я: 5-місячний хлопчик із батьком загинули, а мати у лікарні. Поранено 17 людей, серед них 9-річну дівчинку.

Через постійні бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1887 навчальних закладів. При цьому 180 із них повністю зруйновані.