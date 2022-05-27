Гайдай: російські війська безперервно обстрілюють Сєвєродонецьк

Російські війська протягом останньої доби намагалася зайти до Сєвєродонецька з боку Пурдівки та Щедрищевого, атакували позиції ЗСУ в районі Устинівки. За добу в Сєвєродонецьку загинуло четверо людей, також жертви є в інших містах.

Про це повідомив﻿ очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Жителі Сєвєродонецька вже забули, коли в місті хоча б на півгодини встановлювалася тиша. Росіяни гатять по житлових кварталах безперервно" , - написав він.

Унаслідок обстрілів міста пошкоджено 11 багатоквартирних та один приватний будинок, загинуло чотири людини.

"Підрахували кількість руйнацій після потужної артилерійської атаки на Лисичанськ протягом 25 травня – 19 об’єктів. 26 травня росіяни відкрили вогонь по відділенню поліції. На щастя, ніхто не постраждав.

Ще одного чоловіка було вбито російським снарядом учора в Комишувасі. Також стало відомо про загибель двох жінок у Гірському протягом останнього тижня.Взагалі, у Попаснянській та Гірській громадах зруйнованого житла – не перерахувати" , - зазначив Гайдай.

Також руйнувань зазнали житлові будинки в інших населених пунктах Луганщини.