У військових адміністраціях розповіли про ситуацію у регіонах України

На Донеччині зросла інтенсивність ворожих обстрілів Авдіївки, Торецька, Соледара, Лимана, Святогірська, Райгородка та населених пунктів біля них. Чотири особи загинули, повідомляє Укрінформ.

Про це йдеться у зведеній інформації військово-цивільних адміністрацій щодо ситуації в регіонах України станом на 8:00 27 травня.

На Донеччині триває евакуація цивільного населення з прифронтової зони.

На Луганщині російська армія здійснює цілодобові артобстріли. У Лисичанську обстріляно відділення поліції, в області пошкоджено близько 50 будинків. У Сєвєродонецьку за добу зруйновано 11 багатоквартирних та один приватний будинок. У Лисичанську – 19 об'єктів. Семеро людей загинули, одна людина поранена.

На Миколаївщині вчора ввечері внаслідок обстрілів с. Парутине Куцурубської громади Миколаївського району було зруйновано житловий будинок. Постраждалих нема. Близько 21:00 у Очакові спрацювало ППО над аквазоною. Постраждалих нема. Вдень і вночі ворог знову вів обстріл Широківської громади Баштанського району. Постраждалих та пошкоджень, за попередніми даними, немає.

На Херсонщині російські війська продовжують обстрілювати тимчасово захоплені населені пункти та заявляти місцевим жителям, що роблять це Збройні сили України. Стабільно важка ситуація у громадах, що межують із сусідніми областями. У селах Калинівській, Нововоронцовській, Високопольській, Білозерській та Великоолександрівській територіальних громад майже гуманітарна катастрофа. Практично з усієї області загарбники продовжують вивозити сільськогосподарську продукцію до Криму та Росії.

На Чернівецькій області вчора ввечері літак-винищувач Військово-повітряних сил ЗСУ успішно відпрацював ворожу мету.

На Дніпропетровщині вранці ворог здійснив три ракетні удари по Дніпровському району. Є руйнування. Працюють рятувальники, шукають людей під завалами. Детальна інформація з'ясовується.

У Сумській області з 5 години ранку росіяни через кордон розпочали обстріли з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв, заздалегідь, ні, зруйнований дачний будиночок. Дані уточнюються.

У Харкові вночі був одиничний обстріл, постраждалих немає. Близько години ночі у Люботині Харківської області внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено школу-інтернат. Постраждалих нема. Також війська Росії обстріляли Чугуїв, пошкоджено житловий будинок, жертв немає. Деталі уточнюються.

Водночас відносно спокійно ніч пройшла у Волинській, Закарпатській, Рівненській, Івано-Франківській, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях.